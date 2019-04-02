الامارات | «أبيض الهوكي» يفوز على هونغ كونغ في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الهوكي» يفوز على هونغ كونغ في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت، أول من أمس، رسمياً في أبوظبي تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث» وتستمر حتى 6 الجاري، بمشاركة ستة منتخبات، هي: الإمارات، والكويت، والبوسنة والهرسك، وتايلاند، وقيرغيزستان، هونغ كونغ، وتتنافس جميعاً على بطاقة التأهل الوحيدة لكأس العالم لهوكي الجليد.

وحقق المنتخب الوطني لهوكي الجليد فوزاً كبيراً على منتخب هونغ كونع في مباراته الأولى في التصفيات 11 - 1، وفي المبارة الثانية التي جمعت المنتخب الكويتي مع نظيره القيرغيزستاني، فاز المنتخب القيرغيزستاني 14 - 0.