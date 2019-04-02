شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الهوكي» يفوز على هونغ كونغ في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت، أول من أمس، رسمياً في أبوظبي تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث» وتستمر حتى 6 الجاري، بمشاركة ستة منتخبات، هي: الإمارات، والكويت، والبوسنة والهرسك، وتايلاند، وقيرغيزستان، هونغ كونغ، وتتنافس جميعاً على بطاقة التأهل الوحيدة لكأس العالم لهوكي الجليد.
وحقق المنتخب الوطني لهوكي الجليد فوزاً كبيراً على منتخب هونغ كونع في مباراته الأولى في التصفيات 11 - 1، وفي المبارة الثانية التي جمعت المنتخب الكويتي مع نظيره القيرغيزستاني، فاز المنتخب القيرغيزستاني 14 - 0.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «أبيض الهوكي» يفوز على هونغ كونغ في تصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.