الامارات | قرعة متوازنة لبطولة دبي الدولية تحت 16 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة لبطولة دبي الدولية تحت 16 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 10 إلى 19 الجاري في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر، عن توزيع الفرق الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين متوازنتين، ويشارك في البطولة أربعة فرق تمثل أندية دبي، وفرق أخرى من مختلف القارات، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الهلال السعودي، بروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، وفلامينغو البرازيلي الذي يعود للبطولة للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة التي أقيمت نسخها الثماني الماضية تحت اسم «بطولة حمدان بن محمد الدولية تحت 16 سنة»، مراسم القرعة في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، علي عمر، وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

وأوقعت القرعة فرق بروسيا دورتموند وشباب الأهلي دبي والوصل والهلال السعودي في المجموعة الأولى، فيما حلت فرق أتلتيكو مدريد والنصر وحتا وفلامنغو في المجموعة الثانية، حيث يدشن منافسات البطولة لقاء بروسيا دورتموند والهلال السعودي الساعة 4:45 من يوم 10 أبريل، تليها مباراة شباب الأهلي مع الوصل في الساعة السابعة والنصف مساء.

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وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس، للإعلان عن تفاصيل البطولة وتقديم الفرق المشاركة، يعقبه الاجتماع الفني مع مديري الفرق المشاركة لشرح اللوائح المنظمة للبطولة.

كما وجّه المجلس الدعوة للأندية عموماً لحضور لاعبيها الناشئين وفرق المراحل السنية لمشاهدة المباريات بما يمنح اللاعبين الناشئين الفرصة لمشاهدة نظرائهم من مختلف القارات، وتشكيل الحافز لهم للتطور والتألق.

وينظم مجلس دبي الرياضي، على هامش البطولة، فعاليات «الملتقى الدولي الثامن لأكاديميات كرة القدم»، يوم 18 أبريل في مقره بحي دبي للتصميم، بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص في هذا المجال من أندية محلية وعربية وعالمية عدة والمديرين الفنيين للفرق المشاركة في البطولة.