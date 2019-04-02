شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: بيراميدز لم يلعب منذ 36 يومًا والفوز على بتروجت أعاد الفريق للمنافسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحدث أحمد أحسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، عن مباراة فريقه أمام بتروجت التي جمعت بينهما، مساء الاثنين.
وأضاف حسن، خلال لقائه عبر قناة «أون سبورت»، عقب المباراة: «ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا بعد غياب كبير عن المباريات».
وأوضح: «منذ 36 يومًا لم نشارك في أي مباراة، وبالتالي كان لابد من الفوز اليوم حتى نبقى في المنافسة».
وتابع «حسن»: «الشوط الثاني كنا أفضل وترجمنا السيطرة إلى أهداف، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية».
وواصل: «المباريات القادمة كلها صعبة بين فرق تنافس على البطولة وفرق تنافس على الهبوط».
وعن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بالتعادل السلبي، قال: «هناك حزن بالنسبة لي بسبب مباراة القمة والملعب وأنا أعلم أن برج العرب تحمّل كثيرًا ولكن المنظر العام أحزنني».
اختتم: «فنيًا اللقاء كان صعبًا لأن الأجواء كانت صعبة وبالنسبة للتعادل فهو مفيد لنا لنكون موجودين في المنافسة حتى نقترب من الأهلي والزمالك».
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