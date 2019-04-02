شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير عن استاد برج العرب: «تحمّل ما لا يتحمّله أحد السنوات الأخيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن «47 مباراة أقيمت على استاد برج العرب في 8 شهور فقط، بالإضافة إلى تدريبات المنتخب والأهلي والزمالك»، مضيفًا: «هذا الاستاد تحمّل ما لا يتحمله أحد خلال السنوات الأخيرة».

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وأضاف «شوبير»، في حلقة برنامجه «ملعب أون» على قناة «أون سبورت»، الاثنين، أن «مسؤولي الزمالك قاموا بإرسال الشيك الخاص بالمستحقات المالية لاستقدام طاقم تحكيمى لإدارة مباراة فريقهم أمام سموحة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بعد مغادرة جميع الإدارات من الجبلاية».

وأشار نائب الجبلاية إلى أنه «فور تسلم الشيك من الزمالك والمقدر بـ 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لمواجهة سموحة، قام عصام عبدالفتاح، عضو الجبلاية، رئيس لجنة الحكام، بمخاطبة العديد من الاتحادات الأوروبية، لترشيح حكم للمباراة».

وأوضح شوبير أن الأقرب لإدارة مباراة الزمالك وسموحة، المقرر لها، الأربعاء، طاقم تحكيم من البرتغال.