رسميًا.. إيتو يتعاقد مع نادِ زامبي كلاعب و"مدرب مهاجمين"

وحسب ما ذكره النادي الزامبي في بيان، نقله موقع زامبيان أوبسيفر، فإن إيتو تعاقد مع ديناموز كلاعب ومدرب لمهاجمي الفريق أيضًا.
وينص عقد إيتو مع النادي الزامبي على تواجده مع الفريق لمدة ستة شهور على أن يلعب خلالهم ستة مباريات على الأقل.
وسيتولى إيتو تدريب كلًا من كريس موجالو، كونلدي لوشانجا، تارديلي إلونجا وكابور عمر مهاجمي الفريق خلال فترة تعاقده مع ديناموز.
إيتو الذي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، إنتر ميلان الإيطالي، أنجلي الروسي، إيفرتون وتشيلسي الإنجليزيان، استقر به الوضع مؤخرًا في قطر.
ورحل إيتو إلى قطر القطري قادمًا من الدوري التركي بعدما لعب في فريقي أنتاليا سبور وكونيا سبور، قبل أن يتعاقد مع الفريق الزامبي في النهاية.
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