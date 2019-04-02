أمير عسير يشيد بحكام الطائرة

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) أشاد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بحكام مباراة نهائي بطولة الصعود للكرة الطائرة التي جمعت فريقي ضمك والشروق على صالة الأمير سلطان أشاد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بحكام مباراة نهائي بطولة الصعود للكرة الطائرة التي جمعت فريقي ضمك والشروق على صالة الأمير سلطان الرياضية بأبها، وبالحكام المشاركين من الحد الجنوبي، وبارك لفريق ضمك تأهله لدوري الدرجة الأولى، مشيداً بإدارة النادي برئاسة صالح أبو نخاع. من جهته، ثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام الرئيسية عبدالله العدوان حضور ورعاية أمير منطقة عسير لختام دورة الصعود، وشكره على إشادته بالحكام، كما بارك العدوان للفريقين ضمك وثهلان لصعودهما لدوري الدرجة الأولى للموسم القادم، مشيداً بالتنظيم الرائع وحسن الاستقبال غير المستغرب من مجلس إدارة نادي ضمك.



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