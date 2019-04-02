شكرا لقرائتكم سموحة يعلن إنهاء إعارة باسم مرسي عقب واقعة السب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، عن أزمة اللاعب باسم مرسي والتى أتهم فيها الجهاز الفنى لسموحة بسب نادى الزمالك. وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "أخطرنا إدارة سموحة بإستبعاد المهاجم باسم مرسي حتى نهاية الموسم ووافقت". وأكمل: "إدارة سموحة ستنهي استعارة باسم بعد مباراة الزمالك يوم الأربعاء، مشيرًا أنهم لم يهاجموا الفريق الأبيض في جلستهم مع اللاعبين ولم يحدث لقاء مع اللاعب".

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