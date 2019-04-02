شكرا لقرائتكم عامر حسين : الجماهير سبب إقامة مواجهة الأهلي والاتحاد فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إن ملعب برج العرب بات جاهزا بنسبة 90 % لاستقبال مباريات الأهلى والزمالك فى البطولات الأفريقية مؤكدا أن المناطق التى تعانى من مشاكل جارى معالجتها. أضاف حسين فى تصريحات لـ برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير أن هيئة ستاد برج العرب وافقت على استضافة مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجوبة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وأكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن سبب رفض نقل مواجهة والأهلى والاتحاد لملعب حرس الحدود صعوبة دخول الجماهير.

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