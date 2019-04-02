شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة استقالة حازم امام من عضوية اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة نيته تقديم استقالة من عضوية اتحاد الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر :"حازم امام لن يستقيل من عضوية اتحاد الكرة، ولكنه لا يزال مستاء من الهجوم الذي تعرض له اعضاء الجبلاية بعد ظهور المنتخب بشكل غير جيد في نهائيات كأس العالم الاخيرة فى روسيا".

أضاف المصدر ان حازم امام اكد انه يفكر في عدم خوض اي انتخابات في العمل العام بعد انتهاء الدورة الحالية لاتحاد الكرة مفضلآ الاكتفاء بعمله الاعلامي، لانه يري ان خوض غمار العمل العام في الأجواء الحالية غير مريح.