شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن حضور 300 مشجع لمباريات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال أن اغنية «أفريقيا قلب واحد» تم تنفيذها للبطولة التى يشارك فيها 22 نادى أفريقي ، وهدفها رسالة إلى الشعوب العربية والافريقيا .

وعن الحضور الجماهيرى قال مهند خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الاهلى ، أن هناك تواصل دائم مع الأمن وسوف يحضر 300 مشجع فى مباريات البطولة إضافة إلى أعضاء النادى ، مطالبا الجماهيربالالتزام وتنفيذ التعليمات .

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كان حفل افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة “رجال” بالنادي الأهلي أقيم مساء اليوم الاثنين، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهد فقرات مميزة نالت إعجاب واستحسان الجميع.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة على إذاعة الأغنية الرسمية الخاصة بالبطولة التي حملت عنوان «أفريقيا قلب واحد». ثم ألقى الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، كلمة ترحيب بالوفود، متمنيًا للجميع التنافس على اللقب وسط أجواء مميزة.