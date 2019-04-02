شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: نحترم الزمالك وباسم أشعل الأزمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، عن أزمة اللاعب باسم مرسي التى نشبت خلال الساعات الماضية. وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية :" "باسم المسؤول عن خروج هذه التسريبات الخاطئة بشأن حدوث مشاكل بسبب الزمالك". وأكمل: "استبعدنا 6 لاعبين بعد مباراة دجلة منهم باسم، لكن عاد الـ 5 الآخرين بعد اجتماعهم بنا، نرفض المشادة التي حدثت بين طارق سليمان واللاعب بعد مباراة دجلة". وأتم: "علاقتنا بالزمالك جيدة ونسعى للفوز أو التعادل على الأقل".

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