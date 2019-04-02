شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 1 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 1 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها تضاءل فرص لحاق التونسى حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بالمباراة المقبلة أمام سموحة بجانب غلق ملف القمة فى تدريبات الاستعداد لمواجهة الفريق السكندرى.

تضاؤل فرص عودة النقاز للزمالك أمام سموحة

تضاءلت فرص عودة التونسي حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى فى الزمالك، خلال مواجهة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت.

أزال محمود علاء مدافع الزمالك "خياطة" جرح الوجه، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الحاجب الأيمن، خلال مشاركته فى ودية المنتخب الوطنى ونيجيريا، وتطلبت خياطة بـ10 غرز، وأدت لغياب اللاعب عن مباراة الأهلى فى القمة 117 بالدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

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خصص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، فقرة تأهيل خاصة لفرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعى المقام حالياً بملعب النادى.

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي، تحدث خلالها عن أهمية اللقاء المقبل أمام سموحة في مشوار الفريق نحو بطولة الدوري.

تنتظر لجنة الحكام باتحاد الكرة، وصول 25 ألف دولار من نادى الزمالك حتى تبدأ اللجنة فى التواصل مع بعض الاتحادات الاوربية لاستقدام حكام أجانب لمباراة الأبيض أمام سموحة المقبلة بالدورى.