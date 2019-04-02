شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلى.. إكرامى خارج الحسابات.. ومحاولات لتجهيز وليد سليمان وحمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انخفاض معدل الإصابات داخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى إلا أنه ما زال هناك نزلاء فى المستشفى من بين لاعبي الفريق الأحمر، ستعيق مشاركة بعضهم فى مواجهة صن داونز، فيما أعلن البعض الآخر جاهزيته للمشاركة فى المباراة المرتقبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل والتى تأتى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

خرج شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى من حسابات الجهاز الفني لناديه فى مواجهة صن داونز، لاستمرار معاناته من الإصابة، حيث يواصل الحارس الدولي خلال هذه الفترة تنفيذ برنامجه التأهيلى، ويعانى شريف إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة، وخاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.

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يخضع الثنائي وليد سليمان وحمدي فتحى لاختبارات طبية مكثفة خلال الـ48 ساعة المقبلة، لتحديد إمكانية لحاقهما برحلة السفر لجنوب أفريقيا، ويعانى وليد سليمان من إصابة فى الركبة، فيما يعاني حمدى فتحى من تمزق فى العضلة الخلفية.

ما زال موقف هشام محمد لاعب وسط الفريق غامضاً من اللحاق بمواجهة صن داونز، بعد غياب اللاعب عن مواجهة الزمالك لمعاناته من شد فى العضلة الخلفية وهى الإصابة التي تعرض لها فى أحد تدريبات الفريق، واكتفى هشام بأداء تدريبات تأهيلية على مدار اليومين الماضيين، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق الأحمر.

تعافى أيمن أشرف مدافع النادي الأهلى من الام الظهر وأصبح جاهزاً بشكل كامل لتدعيم فريقه فى مواجهة صن داونز ومن قبلها مواجهة الاتحاد السكندرى، كما أصبح عمرو السولية لاعب وسط الفريق جاهزاً بشكل كامل لمواجهة صن داونز بعد مشاركته وهو يعانى من رشح فى الركبة بمواجهة القمة أمام الزمالك والتى أقيمت السبت الماضى.