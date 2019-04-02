شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة إنبى فى الخامسة عصر الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام .

وضمت القائمة كلا من: محمود البدرى ومحمد عادل وأحمد شديد قناوى والسيد الشبراوى وأحمد يحيى، ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق وكابونجا ومحمود عادل وغنام محمد، وحمادة ناصر وأحمد مجدى وجيمس تيدى ووهاب أنان، وموسى دياورا ومحمد موسى وكريم لالا ومحمد حسين عضل.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.