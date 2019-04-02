شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 1/ 4/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الاثنين 1/ 4/ 2019 مباراتان فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود، واستضاف بتروجت فريق بيراميدز.

فاز فريق طلائع الجيش، على حرس الحدود بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وأحرز ثلاثية الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعلى الزهدى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، ومصطفى محمد فى الدقيقة 65 من الشوط الثانى.

وبهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدف وتلقت شباكه 31 هدفًا. Advertisements بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية نظيفة ويطارد القطبين على القمة