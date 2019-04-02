شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 1/ 4/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الإثنين 1/ 4/ 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، آخر كلام.. مباراة الأهلى والاتحاد ببرج العرب بعد رفض الأمن نقلها للمكس، وتضاؤل فرص عودة النقاز للزمالك أمام سموحة.

آخر كلام.. مباراة الأهلى والاتحاد ببرج العرب بعد رفض الأمن نقلها للمكس

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى غدًا الثلاثاء ببرج العرب بعد رفض الأمن إقامتها باستاد المكس.

الأهلى يتلقى تأكيدات من برج العرب باستضافة مبارياته الأفريقية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن ناديه تلقى إفادات من إدارة ملعب برج العرب تؤكد استضافة الملعب لمباريات الفريق الأحمر الأفريقية خلال الفترة المقبلة، والتى تبدأ بمواجهة صن داونز فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

أيمن أشرف يغادر معسكر الأهلى فى برج العرب قبل مواجهة الاتحاد.. اعرف السبب

غادر أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى، معسكر فريقه فى برج العرب بعد شعوره بإجهاد عضلى وآلام فى منطقة الظهر.

فيديو.. محمود علاء يزيل خياطة الوجه ويستعد بقوة لمواجهة سموحة

أزال محمود علاء مدافع الزمالك "خياطة" جرح الوجه، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الحاجب الأيمن، خلال مشاركته فى ودية المنتخب الوطنى ونيجيريا، وتطلبت خياطة بـ10 غرز، وأدت لغياب اللاعب عن مباراة الأهلى فى القمة 117 بالدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

جروس يضع خطة الحفاظ على صدارة الدورى أمام سموحة

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي، تحدث خلالها عن أهمية اللقاء المقبل أمام سموحة في مشوار الفريق نحو بطولة الدوري. Advertisements

تضاؤل فرص عودة النقاز للزمالك أمام سموحة

تضاءلت فرص عودة التونسي حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى فى الزمالك، خلال مواجهة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت.

حازم إمام: التخوين يجبرنى على اعتزال العمل العام

أكد حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، أنه قرر اعتزال العمل العام عقب الانتهاء من الدورة الحالية فى الجبلاية مؤكدًا أن المناخ العام لا يشجع على الاستمرار فى العمل العام بل هناك هجوم غير مبرر وتخوين بصورة تجعل أى شخص يفكر كثيرًا فى الاستمرار فى العمل العام.

الأمن يوافق رسميًا على إقامة مباراة الإسماعيلى والمقاولون غدًا بالسويس

تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة الغد بين الإسماعيلى والمقاولون العرب بالدورى على بالسويس.

فيديو.. الطلائع يهزم الحرس بثلاثية ويقفز للمركز العاشر بالدورى

فاز فريق طلائع الجيش، على حرس الحدود بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

فيديو.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية نظيفة ويطارد القطبين على القمة