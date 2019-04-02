فيديو.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية نظيفة ويطارد القطبين على القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق بيراميدز على بتروجت، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
أحرز هدفى بيراميدز البوركينى إيريك تراورى الذى شارك بديلاً لمحمد فاروق فى الدقيقة 59، ونجح فى تسجيل ثنائية لفريقه فى 3 دقائق، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 64، والثانى فى الدقيقة 67، ليتخطى بيراميدز حاجز الـ 50 نقطة.
بهذه النتيجة يرتفص رصيد بيراميدز للنقطة 51، محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 فى المركز السادس عشر، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا.
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