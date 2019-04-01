زوران: الهلال يمر بظروف استثنائية

أكد المدير الفني للهلال، الكرواتي زوران ماميتش، أن فريقه يمر بظروف استثنائية خلال الوقت الراهن، مؤكداً سعادته باجتياز عقبة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

قال زوران في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: “كنا قادرين على إنهاء الأمور مبكراً في الشوط الثاني، ولكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “من الصعب خوض مباراة كل ثلاثة أيام، لا يوجد فريق في العالم يواجه نفس ظروف الهلال، وهذا الأمر يدفعنا لنظام المداورة بين اللاعبين”.

وبخصوص استبعاد الثنائي كارلوس إدواردو وبافيتمبي غوميز من المباراة، قال: “الأول عائد من إصابة قوية وشعرت بخطر الدفع به، والثاني يعاني من آلام في الركبة منذ لقاء النصر”.