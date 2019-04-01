الاتحاد والنصر يتأهلان للمربع الذهبي بكأس ملك السعودية

تأهل فريقي اتحاد جدة، والأهلي، إلى المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على التوالي على الباطن 4-3، والجيل 4-0.

تقدم الباطن بهدفين حملا توقيع يوسف سامي الشمري، وكريسان دا كروز، في الدقيقتين 11 و38.

ورد اتحاد جدة بهدفين عن طريق الكسندر بريوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 44 و58.

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وأضاف منصور الحربي، وروماريو ريكاردو دا سيلفا، الهدفين الثالث والرابع للاتحاد، في الدقيقتين 69 و72.

وتكفل جونثان بينتس بتسجيل الهدف الثالث لفريق الباطن في الدقيقة 75.

وعلى إستاد الملك فهد الدولي، فاز النصر على الجيل 4-0، حملت توقيع فهد محمد الجميعة، وبيتروس ماثيوس (هدفين)، وعبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقائق 10 و73 و86 و90.