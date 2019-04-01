رسميا.. غياب مدافع الأهلي عن مواجهة الاتحاد بسبب إصابته في القمة أمام الزمالك

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أيمن أشرف، لاعب الفريق، غادر معسكر الفريق في الإسكندرية وعاد إلى القاهرة، بسبب كدمة في الظهر.

وأوضح مدير الكرة، أن أيمن أشرف، سيكون جاهزا للسفر مع الفريق، يوم الأربعاء المقبل، إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الأخير مساء اليوم في معسكره المغلق بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الإتحاد التي تقام غدًا الثلاثاء في إطار مواجهات الإسبوع ال27 في بطولة الدوري العام.