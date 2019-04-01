طائرة الأهلي يستهل مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على ضيفه الإيفواري

الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي استهل مشواره في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي ينظمها النادي حتى 11 أبريل الحالي، بتحقيق فوز مهم على حساب، نظيره فريق «Injis» الإيفواري.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وشهدت أداءً مميزًا من جانب الأهلي، الذي سيطر على مجريات اللعب بفضل الضربات الساحقة والدفاع المحكم على الشبكة والإرسال القوي، محققًا الفوز بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل، جاءت نتائجها كالتالي: 25-8، و25-9، و25-9.
ويأتي الأهلي في المجموعة الأولى التي ضمت أندية Injisالإيفواري والشرطة البتسواني، والإسمنت الأثيوبي، وأهلي طرابلس الليبي.
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