الاصابات تضرب صنداونز قبل مواجهة الاهلي بدوري الابطال

كشف نادي صنداونز الجنوب افريقي عن عدد من الاصابات التي ضربت لاعبي الفريق عقب نهاية مباراتهم أمام اورلاندو بايرتس في قمة الدوري الجنوب افريقي والتي انتهت بالتعادل السلبي . واعلن صنداونز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعرض 4 من لاعبيه لاصابات مختلفة قبل ايام من مواجهة الاهلي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا . وتعرض انتوني بافور مهاجم افلريق لاصابة في الركبة، بينما اصيب رياض بيترس حارس المرمي بنزلة برد، كما اصيب كل من جيرمي روسيل وباكاماني لاصابات عضلية . Advertisements ويخوض الاهلي مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا امام صنداونز يوم 6 ابريل الجاري .

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