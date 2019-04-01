سموحة: اعارة باسم مرسي تنتهي بعد لقاء الزمالك

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة أنه تم إخطار ادارة النادي، بأزمة اللاعب باسم مرسي واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك يوم الاربعاء المقبل في الدوري الممتاز. المقبل في الدوري الممتاز. وقال ابراهيم في تصريحات لفضائية صدى البلد " أخطرنا إدارة سموحة بإستبعاد المهاجم باسم مرسي حتى نهاية الموسم ووافقت". وأوضح أن إدارة سموحة ستنهي استعارة باسم بعد مباراة الزمالك يوم الأربعاء، مشيرًا أنهم لم يهاجموا الفريق الأبيض في جلستهم مع اللاعبين ولم يحدث لقاء مع اللاعب.

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