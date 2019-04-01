إبراهيم حسن: باسم المسؤول عن التسريبات الخاطئة وعلاقتنا بالزمالك جيدة

تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، عن أزمة اللاعب باسم مرسي، مع حسام حسن المدير الفني للفريق، واستبعاده من مواجهة الزمالك في الدوري.
وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "باسم المسؤول عن خروج هذه التسريبات الخاطئة بشأن حدوث مشاكل بسبب الزمالك".
وأكمل: "استبعدنا 6 لاعبين بعد مباراة دجلة منهم باسم، لكن أعدنا الخمسة الآخرين بعد اجتماعهم بنا، نرفض المشادة التي حدثت بين طارق سليمان واللاعب بعد مباراة دجلة".
وأختتم: "علاقتنا بالزمالك جيدة ونسعى للفوز أو التعادل على الأقل".
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