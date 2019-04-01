الارشيف / اخبار الرياضه

شاهد.. بمشاركة محمد النني آرسنال يتفوق على نيوكاسل بثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تغلب فريق آرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الإمارات مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثون من .

سجل هدفي آرسنال آرون رامزي ولاكازيت في الدقيقتين 30، 82.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد النني بديلًا لآرون رامزي في الدقيقة 67 من عمر

المباراة.

شهدت المباراة في شوطها الأول سيطرة واضحة من جانب آرسنال على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 30 استطاع آرون رامزي أن يتقدم لصالح الجانرز من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع حارس نيوكاسل أن يتصدي لها.

وفي الدقيقة 82 من الشوط الثاني أضاف

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الكسندر لاكازيت الهدف الثاني بعدما سدد الكرة ببراعة من أعلى حارس نيوكاسل لتسكن مرماه.

وألغي حكم المباراة هدفين لصالح آرسنال، ففي الشوط الأول سجل أرون رامزي هدفًا لكن حكم المباراة ألغاه بداعي الخطأ، وفي الشوط الثاني سجل لاكازيت هدفًا آخر لكن حكم المباراة ألغاه لنفس السبب.

Advertisements

الجدير بالذكر أن آرسنال بذلك الفوز، يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بمشاركة محمد النني آرسنال يتفوق على نيوكاسل بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا