شاهد.. بمشاركة محمد النني آرسنال يتفوق على نيوكاسل بثنائية

تغلب فريق آرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الإمارات مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي آرسنال آرون رامزي ولاكازيت في الدقيقتين 30، 82.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد النني بديلًا لآرون رامزي في الدقيقة 67 من عمر

المباراة.

شهدت المباراة في شوطها الأول سيطرة واضحة من جانب آرسنال على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 30 استطاع آرون رامزي أن يتقدم لصالح الجانرز من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع حارس نيوكاسل أن يتصدي لها.

وفي الدقيقة 82 من الشوط الثاني أضاف

الكسندر لاكازيت الهدف الثاني بعدما سدد الكرة ببراعة من أعلى حارس نيوكاسل لتسكن مرماه.

وألغي حكم المباراة هدفين لصالح آرسنال، ففي الشوط الأول سجل أرون رامزي هدفًا لكن حكم المباراة ألغاه بداعي الخطأ، وفي الشوط الثاني سجل لاكازيت هدفًا آخر لكن حكم المباراة ألغاه لنفس السبب.

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الجدير بالذكر أن آرسنال بذلك الفوز، يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :