لاعب الأهلي للكرة الطائرة: نسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق اللقب

أوضح أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين أدوا المطلوب منهم في لقاء «Injis» الإيفواري، اليوم، خاصة، أنه كان واضحًا للجميع فرق المستوى بين الفريقين،

حيث نجح الأهلي في الفوز بثلاثة أشواط متتالية.

وأضاف لاعب طائرة الأهلي، أن الجهاز الفني، بقيادة الكابتن محمد مصيلحي، طالب اللاعبين بتنفيذ بعض

التعليمات خلال اللقاء، وهو ما حدث بالفعل في ضوء تحقيق فوز جيد بالنسبة لبداية بطولة هامة.

وأشار صلاح، أن مواجهة أهلي طرابلس، غدًا، هامة في ضوء سعي الأهلي للفوز بكل اللقاءات، وتصدر مجموعته كخطوة أولى نحو تحقيق اللقب الرابع عشر.