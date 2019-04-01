أوضح أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين أدوا المطلوب منهم في لقاء «Injis» الإيفواري، اليوم، خاصة، أنه كان واضحًا للجميع فرق المستوى بين الفريقين،حيث نجح الأهلي في الفوز بثلاثة أشواط متتالية.
وأضاف لاعب طائرة الأهلي، أن الجهاز الفني، بقيادة الكابتن محمد مصيلحي، طالب اللاعبين بتنفيذ بعض
وأشار صلاح، أن مواجهة أهلي طرابلس، غدًا، هامة في ضوء سعي الأهلي للفوز بكل اللقاءات، وتصدر مجموعته كخطوة أولى نحو تحقيق اللقب الرابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الأهلي للكرة الطائرة: نسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.