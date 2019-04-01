ياسر إبراهيم يقترب من المشاركة أمام الاتحاد

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بقوة من قيادة الخط الخلفي في مباراة الاتحادالسكندري غداً الثلاثاء في الجولة السابعة والعشرين للدوري
باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وغادر أيمن أشرف مدافع الأهلي معسكر الفريق بالإسكندرية للإصابة وتأكد غيابه عن لقاء الاتحاد السكندري.
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