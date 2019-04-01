شاهد.. لاكازيت يضيف الهدف الثاني لآرسنال أمام نيوكاسل

عزز آرسنال تقدمه على نيوكاسل ليقتدم بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 32 من ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي وأضاف لاجازيت الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 82 بعدما سدد الكرة من أعلى حارس مرمي نيو كاسل لتسكن مرمي الفريق الضيف. شاهد الهدف الثاني :

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