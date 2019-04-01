السيد: عصام الحضري ليس أفضل حارس في تاريخ مصر.. والشناوي أفضل من جنش

أكد نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر الأسبق، أن عصام الحضري يمتلك أرقاما كبيرة للغاية ولكنه ليس الأفضل في تاريخ مصر.

وقال السيد في تصريحات إذاعية "الحضري حقق نتائج قوية للغاية، ويمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن هناك حراس جيدون أيضا في تاريخ مصر،

مثل إكرامي وثابت البطل ونادر السيد".

وعن أفضل حارس حالي أشار :"محمد الشناوي هو الأفضل في مصر الآن، على الرغم أن جنش ظهر بشكل جيد للغاية هذا الموسم".