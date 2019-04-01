أكد نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر الأسبق، أن عصام الحضري يمتلك أرقاما كبيرة للغاية ولكنه ليس الأفضل في تاريخ مصر.
وقال السيد في تصريحات إذاعية "الحضري حقق نتائج قوية للغاية، ويمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن هناك حراس جيدون أيضا في تاريخ مصر،
وعن أفضل حارس حالي أشار :"محمد الشناوي هو الأفضل في مصر الآن، على الرغم أن جنش ظهر بشكل جيد للغاية هذا الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: عصام الحضري ليس أفضل حارس في تاريخ مصر.. والشناوي أفضل من جنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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