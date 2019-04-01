الأهلي يحقق الفوز في افتتاح بطولة أفريقيا للأندية

فاز فريق الاهلي للكرة الطائرة على نظيره إنجيس الإيفواري بثلاثة أشواط دون رد ، اليوم الاثنين ، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للأندية للرجال التي ينظمها الأهلي. الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للأندية للرجال التي ينظمها الأهلي. وقدم الفريق الأحمر عرضاً جيداً بقيادة مدربه محمد مصيلحي وتفوق بسهولة على منافسه الإيفواري. وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطولة أفريقيا للأندية اليوم الاثنين.

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