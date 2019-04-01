رسمياً .. ستاد الجيش بالسويس بستضيف لقاء الإسماعيلي والمقاولون

حصل مسئولو اتحاد الكرة، على موافقة الامن، لاقامة مباراة المقاولون والاسماعيلي غدا بالدوري على ملعب ستاد

الجيش في السويس.

وكان مسئولو الملعب والجهات الامنية رفضا اقامة المباراة في

ستاد الجيش بالسويس، قبل ان ينجح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، في انهاء الازمة.