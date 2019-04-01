حصل مسئولو اتحاد الكرة، على موافقة الامن، لاقامة مباراة المقاولون والاسماعيلي غدا بالدوري على ملعب ستادالجيش في السويس.
وكان مسئولو الملعب والجهات الامنية رفضا اقامة المباراة في
ستاد الجيش بالسويس، قبل ان ينجح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، في انهاء الازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. ستاد الجيش بالسويس بستضيف لقاء الإسماعيلي والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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