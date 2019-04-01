رياضة | شاهد.. محمد رمضان يُغني لـ "أمم أفريقيا" في أقوى حفلة بمصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. محمد رمضان يُغني لـ "أمم أفريقيا" في أقوى حفلة بمصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري طلائع الجيش 3 x

17:00 0 حرس الحدود بتروجيت 0 x

19:30 2 بيراميدز الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال 0 x

21:00 0 نيوكاسل يونايتد كأس السوبر التونسي الترجي الرياضي 2 x

18:00 1 Advertisements النادي البنزرتي كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية الإتفاق 2 x

17:35 3 الهلال النصر 4 x

19:35 0 الجيل الاتحاد 4 x

19:35 3 الباطن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفيحاء 0 x

17:55 2 الأهلي

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