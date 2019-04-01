رياضة | نجم تشيلسي السابق يفتح النار على ساري لهذا السبب

أكد كريس سوتون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، أنه لا يوجد هناك مباراة سهلة في هذة المرحلة من الموسم، وبالتحديد امام كارديف سيتي الذي يقاتل من أجل البقاء في البريميرليج.

وقال سوتون في تصريحات صحفية: "لذا لماذا قام ماوريسيو ساري بترك افضل لاعب لديك على الدكة (يقصد هازارد)؟".

وأضاف: "اذا كان ساري يريد أراحة ايدين هازارد، ألن يكون من الافضل اشراك هازارد في البداية، ثم حسم المباراة بوقت مبكّر، و إخراجة قبل نصف ساعة من انتهاء المباراة ؟، لقد ظهر بأن الجماهير التي ذهبت الى ويلز من اجل دعم الفريق قد خسرت الثقة في مدرب فريقهم".

واختتم نجم البلوز السابق: "حتى وان لم يكن لديهم ثقة بالاصل، فأن صبرهم ينفذ من ذلك".