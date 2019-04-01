رياضة | تعليق ناري من إبراهيم حسن بشأن أزمة باسم مرسي ومصيره مع سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من إبراهيم حسن بشأن أزمة باسم مرسي ومصيره مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، عن أزمة اللاعب باسم مرسي.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أخطرنا إدارة سموحة بإستبعاد المهاجم باسم مرسي حتى نهاية الموسم ووافقت".

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وأكمل: "إدارة سموحة ستنهي استعارة باسم بعد مباراة الزمالك يوم الأربعاء، مشيرًا أنهم لم يهاجموا الفريق الأبيض في جلستهم مع اللاعبين ولم يحدث لقاء مع اللاعب".

واستطرد: "باسم المسؤول عن خروج هذه التسريبات الخاطئة بشأن حدوث مشاكل بسبب الزمالك".

وواصل: "استبعدنا 6 لاعبين بعد مباراة دجلة منهم باسم، لكن أعدنا الخمسة الآخرين بعد اجتماعهم بنا، نرفض المشادة التي حدثت بين طارق سليمان واللاعب بعد مباراة دجلة".

وأتم: "علاقتنا بالزمالك جيدة ونسعى للفوز أو التعادل على الأقل".