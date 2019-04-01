رياضة | نجم تشيلسي السابق: ساري فقد أحقيته في تدريب البلوز

أكد مهاجم تشيلسي السابق كريس سوتون، ان الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب البلوز الحالي قد حالفه الحظ أمام كارديف سيتي، ولولا مساعدة الحكم لكان تشيلسي محظوظاً بالهروب بنقطة.

وأضاف نجم البلوز السابق: "ربما الحظ قد يساعد ساري مرة اخرى و يجعلة يحقق اليورباليج".

وواصل: "حتى لو قام ساري بتأمين التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، هذا الأداء سبب كافي للرد على عدم امكانية هذا الرجل لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل".

وتابع تصريحاته قائلاً: "قرارات ماوريسيو ساري الغير منتظمة والمتخبطة قد بدات في التزايد في الفترة الأخيرة".