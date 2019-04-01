رياضة | الماركا: زيدان حصل على أول صفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الماركا: زيدان حصل على أول صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عنونت صحيفة الماركا الإسبانية في الساعات الماضية بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حصل على أول توقيع.

وسلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على تألق إيسكو ألاركون صانع ألعاب ريال مدريد منذ عودة زين الدين زيدان على مقاعد بدلاء الفريق الملكي. وأوضحت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن إيسكو هو أول توقيع لزيدان ، حيث لم يبدأ سوق الانتقالات بعد ، لكن أداء إيسكو خلال أول مباراتين لزيدان على مقاعد البدلاء في ريال مدريد يُعني أن الاسباني بمثابة توقيع جديد للوس بلانكوس.

إيسكو عاش خلال موسم 2018/19 أوقات صعبة ، حيث ضمنت إجراء عملية جراحية ، وقلة وقت اللعب مع سانتياجو سولاري حتى وصلت الأمور لقضية تأديبية.

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ومع ذلك فقد عاد إلى أرض الملعب وعاد إلى قلب الحدث ، حيث سجل هدف فريقه الافتتاحي في كل مباراة منذ عودة زيدان ، أمام سيلتا فيجو وهويسكا.

قليلون هم الذين توقعوا رؤية إيسكو الرائع هذا الموسم ، لكن وصول زيدان قد فتح موهبته مرة أخرى وهناك الآن شخص آخر للمشجعين في السانتياجو برنابيو للتعبير عن فرحتهم.

من خلال إستعادة إيسكو من الظلال ، فإن زيدان يضيف بالفعل أسلحه إلى فريقه.