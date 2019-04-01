رياضة | 5 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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الدفاع: محمد هاني – سعد الدين سمير – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - جيرالدو دا كوستا – صالح جمعة – حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو.