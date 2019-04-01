رياضة | عاجل.. الزمالك يرسل قيمة استقدام حكام أجانب لمباراة سموحة إلى الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يرسل قيمة استقدام حكام أجانب لمباراة سموحة إلى الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤلو نادي الزمالك بإرسال قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الفريق الأبيض مع سموحة، إلى خزينة اتحاد الكرة في الساعات القليلة الماضية.

وكان مسؤولو الجبلاية طلبوا من نظائرهم في الزمالك تحويل مبلغ 25 ألف دولار إلى خزينة الاتحاد، قيمة مستحقات الحكام الأجانب الذين سيتولوا مهمة إدارة مباراة سموحة تحكيمياً، وهو ما قام به الزمالك بالفعل.

Advertisements

ويتقابل الفارس الأبيض مع سموحة بعد غداً الأربعاء، على ستاد بتروسبورت بالقاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة 24 للدوري.