رياضة | بمشاركة النني.. أرسنال يصعق نيوكاسل بثنائية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة النني.. أرسنال يصعق نيوكاسل بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً هاماً على فريق نيوكاسل بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انهي أرسنال الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله الويلزي آرون رامزي في الدقيقة 30 ليمنح أصحاب الأرض التفوق في ملعب الإمارات.

وفي الشوط الثاني قرر إيمري منح فرصة المشاركة للثلاثي أوبامينج ومحمد النني ومختاريان على حساب إيوبي وأوزيل ورامزي.

ونجح الفرنسي لاكازيتي مهاجم الفريق في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 83 ليقعد الأمور على نيوكاسل وينهي اللقاء بلفوز أرسنال 2-0.

وبهذه النتيجة يرفع أرسنال رصيده للنقطة 63 في المركز الخامس فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 35.