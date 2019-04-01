رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 أبريل 2019.. صفقة مرتقبة تقترب من الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 أبريل 2019.. صفقة مرتقبة تقترب من الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب بيدرو جويلهرمي نجم فلومنينزي البرازيلي من الانضمام للملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- تقارير.. ريال مدريد سيدفع 500 مليون يورو لانهاء كبري صفقاته

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن سبب يبعد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد عن الانضمام لصفوف ريال مدريد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الصحفي ﺟﻴﻮﻟﻴﻢ ﺑﺎﻻﺟﻮﻳﺎ عبر الموقع الفرنسي Le10Sport، أنه في ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﻞ بوجبا ﺇﻟﻰ ريال مدريد، ﺳﻴﺪﻓﻊ النادي ﺣﻮﺍﻟﻲ 500 مليون يورو

- بيل يحرج ريال مدريد

وجه جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إحراج كبير للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ولزملائه بعد الفوز يوم أمس على هويسكا 3-2 في الجولة 29 بالدوري.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن جاريث بيل وجه إحراج شديد لزملائه بعد مباراة الأمس بعدما قرر مغادرة غرف خلع الملابس بمفرده بدون وداع زملائه ليستقل سيارته الخاصة.

- اليونايتد يضع شرطا غريبا على ريال مدريد لرحيل بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يسمح ببيع نجمه الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد إلا بشرط واحد فقط.

وارتبط بول بوجبا مرارًا وتكرارًا بالإنتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد ، خاصة منذ عودة مواطنه زين الدين زيدان إلى مقاعد بدلاء الفريق الملكي.

ولكن مانشستر يونايتد وضع شرطًا خرافيًا للسماح لبوجبا بالذهاب إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف ، حيث طلب الشياطين الحمر دخول اثنين من لاعبي ريال مدريد ضمن صفقة وصول بوجبا للبرنابيو.

وأوضح الموقع أن مانشستر يونايتد يريد مقايضة ريال مدريد ، بالحصول على توقيع النجمين توني كروس وجاريث بيل وجلبها إلى ملعب أولد ترافورد مقابل السماح لبول بوجبا بالانتقال إلى الميرينجي ، وهي مقايضة دون أي مبالغ وقد يرفضها ريال مدريد.

- ريال مدريد يعثر على بديل فاران داخل صفوف "العدو"

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وجه أنظاره صوب المرشح المثالي لخلافة رافائيل فاران في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة أس الإسبانية أن الفرنسي رافائيل فاران يريد مغادرة ريال مدريد في نهاية الموسم، وقد أبلغ النادي بالفعل ، وبالتالي ، ذهب النادي للعمل لإيجاد بديل. اثنان من الأسماء اللامعة هي من اهتمام ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي ، هو المفضل لدى زيدان لسد مكان فاران ، مدافع نابولي القوي على رادار زيزو ​​لبعض الوقت ، وقد اقترح المدرب بالفعل على النادي في مرحلته السابقة.

- زيدان يخطط لطرد لاعب ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يخطط لطرد لفتى فلورنتينو بيريز المُدلّل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح موقع دون بالون الإسباني أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بيع لاعب خط الوسط داني سيبايوس هذا الصيف.

- كارفخال جاهز لمواجهة فالنسيا

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن داني كارفاخال يقترب من العودة للملاعب بعد ملامسته اليوم للكرة خلال أول مران في الأسبوع لفريقه ريال مدريد استعدادا لزيارة ملعب الميستايا لمواجهة فالنسيا الأربعاء المقبل في الليجا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن اللاعبين الذين شاركوا أمس الأحد في الانتصار على هويسكا 3-2 أجروا تدريبات للتعافي في مران شهد مشاركة حارس مرمى الرديف موحا راموس.

وواصل تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور تعافيهما من الإصابة وتدربا داخل منشآت صالة الألعاب الرياضية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن المران انتهى بتدريبات بدنية تبعها مران على الاستحواذ والضغط وانتهى بعمل تكتيكي ومباريات مصغرة على الاستحواذ.

- بيدرو يقترب من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد توصل لاتفاق مع البرازيلي بيدرو جويلهرمي نجم فلومنينزي للانتقال له قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة قوية.

وكشف الموقع الإسباني بأن جويلهرمي صاحب ال21 عام تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وابتعد عن الملاعب لمدة سبعة أشهر.

وأشار ماركا الإسبانية إلى أن الناديين كانا قد توصلا لاتفاق بانتقال اللاعب للفريق الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

يذكر أن بيدرو شارك مع فلومنينزي في 40 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 19 هدف وارتبط اسمه بعدة أندية أوروبية على رأسها ميلان وروما الإيطاليين وأشبيلية الإسباني.