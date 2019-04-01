رياضة | مدرب تشيلسي على رأس أولويات روما بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تشيلسي على رأس أولويات روما بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر نادي روما الإيطالي بقيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، بفترة سيئة على الإطلاق، في ظل تردي أوضاع ونتائج الفريق.

وبحسب ما ذكرته صيحفة "اكسبريس" البريطانية، فإن مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، هو الخيار الاول لنادي روما الايطالي لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم.

الجدير بالذكر أن مدرب نابولي السابق، ساري، لا يمر هو الآخر بفترة جيدة مع البلوز، حيث تراجع أداء وترتيب الفريق في الدوري الإنجليزي، وصار أمر إقالته قريبً