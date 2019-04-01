رياضة | قائد تشيلسي يكشف سبب تراجع أداء البلوز مؤخرًا

أشار سيزار ازبيلكويتا، قائد ومدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، إلى أن فريقه قد وصل إلى نهاية الموسم لذلك يجب عليهم ان يتقدموا، وبالأمس أظهروا شخصية عظيمة أمام كارديف سيتي.

وقال ازبلكويتا في تصريحات صحفية: "لأننا في العادة لم نكن نعود بالنتيجة بعد ان تكون النتيجة سيئة في هذا الموسم، بالامس لقد كانت المرة الثانية في البريميرليج التي قمنا بفعلها".

وأضاف: "لقد حصلنا على الثلاث نقاط، ولكن يجب علينا ان نكون اكثر شراسة و نحن نعلم بأنه يجب علينا تقديم اداء افضل".

واختتم بقوله: "لدينا الان فرصة عظيمة للبدء يوم الاربعاء "امام برايتون" على الستامفورد بريدج للعب مباراة عظيمة و خلق اجواء عظيمة".