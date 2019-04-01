رياضة | ميسي يقود تشكيلة الجولة رغم الاحتلال المدريدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقود تشكيلة الجولة رغم الاحتلال المدريدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار يوم أمس على مباريات الجولة التاسعة والعشرين ببطولة الدوري الإسباني بفوز صعب حققه فريق ريال مدريد على هويسكا بنتيجة 3-2.

وشهدت مباريات الجولة انتصار برشلونة على غريمه إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدفين دون رد سجلهما المتألق دائماً ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

نشر الموقع الرسمي لرابطة أندية الدوري "الليجا" التشكيلة المثالية للجولة التاسعة والعشرين وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: نيتو "فالنسيا"

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خط الدفاع: خيمينيز "أتلتيكو مدريد"، غاراي "فالنسيا"، رودريغيز "ليجانيس"

خط الوسط: باريخو "فالنسيا"، كيكو "بلد الوليد"، توماس "أتلتيكو مدريد"، ساؤول "أتلتيكو مدريد"

خط الهجوم: بنزيمة "ريال مدريد"، ميسي "برشلونة"، ويليامز "بيلباو"