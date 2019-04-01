رياضة | قائد تشيلسي يوضح سبب غضب جماهير البلوز

أكد سيزار ازبيلكويتا، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يستطيع ان يستاء من الجماهير، حيث يجب علي فريقه أن يعطوهم شيء من أجل أن يستمتعوا على ارضية الملعب.

وقال أزبلكويتا في تصريحات صحفية: "مع ما قدمناه مؤخراً من الطبيعي جدا أن تكون الجماهير غير سعيدة".

واضاف قائلاً: "لقد حصلنا على دعم المشجعين في اللحظات السيئة وعندما تسير الامور بشكل جيد، وعندها جميعنا نتشارك الفرحة".

وأكمل: "اعتقد باننا في اخر مبارتين لنا، أدائنا لم يكن في ذلك المستوى، لم نقم بخلق العديد من الفرص، و قمنا بإستقبال الاهداف بأسهل الطرق، اعتقد باننا تطورنا كثيراً الآن".