رياضة | زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه للتحرك لخطف النجم المطلوب في صفوف الغريم التقليدي برشلونة.

وكشفت شبكة ديفنسا سنترال الاسبانية المؤيدة لريال مدريد بأن الملكي سيتحرك بكل قوته للتعاقد مع المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش.

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ويقدم يوفيتش آداءا مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يلعب له على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي في الموسم الجاري مما جعله يتواجد في مدار البارسا لتدعيم خط الهجوم.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن زيدان اقتنع أخيرا بقدرات يوفيتش وأعطى موافقته لرئيس ناديه فلورنتينو بيريز لكي يبدأ المفاوضات للتعاقد معه.

وذكرت الشبكة الإسبانية أنه في الوقت ذاته، سافر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إلى البرتغال للتفاوض مع بنفيكا الذي يملك أحقية شراء عقد اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق لنقله للكامب نو.