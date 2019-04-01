رياضة | نجم إنجلترا يُغازل تشيلسي من أجل العودة

أكد النجم الإنجليزي ريس جيمس، مدافع فريق تشيلسي السابق، أن طموحه هو أن يلعب لتشيلسي مرة أخرى، وكل يوم يعمل بجد لكي يحقق ذلك.

وقال جيمس في تصريحات صحفية: "لقد كنت مشجعاً للفريق عندما كنت طفلاً، عندما كان أبطالي هم "لامبارد، تيري، دروجبا" يتطورون".

وأضاف بقوله: "عاجلا ام آجلا، امل بأن أحظى بالفرصة، بالعادة أنا ألعب بالظهير الأيمن، ولكن اذا تم اخباري بأن العب في مركز اخر، لن أكون منزعج من ذلك، بل سوف افعل ذلك، لانه اذا كنت على ارضية الملعب فذلك سيجعلني سعيدا، في النهاية انه فقط مركز مختلف".