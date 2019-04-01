رياضة | سنتريس في مهمة مرتقبة أمام العمراوي بدوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنتريس في مهمة مرتقبة أمام العمراوي بدوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الواحدة من ظهر الثلاثاء، مواجهة مرتقبة، تجمع فريق مركز شباب سنتريس (المنوفية) مع نظيرة فريق مركز شباب العمراوي، (الإسكندرية) ضمن مواجهات دور الـ8 لبطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على الملعب الفرعي لمركز شباب الساحة الشعبية في رأس البر بدمياط.

وتأهل فريق سنتريس لدور الـ8 عقب تخطيه مركز شباب العصلة 2-1، في دور الـ 32، ثم الفوز على إبوان 3-1ـ كما تأهل العمراوي عقب التغلب على على كفر الباجور، وكفر سعد بنتيجة 3-1 خلال المواجهتان.

ومن المقرر أن يلتقى في نفس التوقيت، فريق مركز شباب المناصرة (بورسعيد) ومركز شباب الراهبين (الغربية) على ملعب مركز شباب دمياط في الدور ذاتة.