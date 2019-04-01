انت الان تتابع تفاصيل خبر نبش قبر جده وأخرج جمجمته احتفالاً بلقب الدوري! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 11:38 مساءً - تُوّج نادي راسينغ كلوب بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخه بعدما تعادل أمام مضيفه تيغري بهدف لمثله، في المرحلة الرابعة والعشرين قبل الأخيرة من البطولة المحلية.

وهذا اللقب الأول لراسينغ منذ 2014، وهو ما فسّر حالة الفرحة الهستيرية لأنصاره ومشجعيه، خاصة غابرييل أراندا، المعروف بمؤازرته للفريق بشكل دائم ومتعصب.

وأراد "أراندا" أن يشرك أحد أحبائه الأعزاء على قلبه في هذه الأجواء الاحتفالية، وهنا يدور الحديث حول جده المتوفى؛ إذ نبش الأول قبر "فالنتينا أراندا"، وأخرج جمجمته، وطاف بها في شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتفالاً بلقب الدوري المحلي.

وفي تعليقه على الواقعة، قال أراندا لمحطة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية: "ذهبت إلى المقابر وأخرجت الجمجمة".

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وتابع قائلاً: "هذه الجمجمة فأل حسن، سيكون فخوراً لأني استخرجت جمجمته".

يشار إلى أن راسينغ ضمن لقب الدوري الأرجنتيني مستغلاً تعثُّر "ديفينسا إي خوستيسا" أقرب ملاحقيه بتعادله الأخير أمام أونيون بالنتيجة ذاتها (1-1).

وبتلك النتيجتين رفع راسينغ رصيده إلى 56 نقطة لتفصله أربع نقاط عن ديفينسا إي خوستيسا الوصيف قبل جولة من النهاية، ليصبح ثالث أكثر الأندية تتويجاً بالدوري الأرجنتيني بعد ريفر بلايت (36 لقباً) وبوكا جونيورز (33 لقباً).