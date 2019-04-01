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قرار جديد من مارتن لاسارتي تجاه صالح جمعة

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تحرير:أحمد سعيد ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

صالح جمعة

صالح جمعة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، الدفع بصالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء أساسيًا في مباراة الاتحاد السكندري المُقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة ، على استاد الجيش ببرج العرب، وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، فجر يوم الأربعاء المقبل، عقب مباراة الاتحاد السكندري، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 من أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وبدأ مارتن لاسارتي في الاعتماد على خدمات صالح جمعة، بعدما تعافى من إصابة العضلة الأمامية، وشارك في جزء من مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وحسب ما أكده الأوروجواياني فإنه سيمنح الراحة لبعض اللاعبين من بينهم ناصر ماهر. ويخشى المدير

وبدأ مارتن لاسارتي في الاعتماد على خدمات صالح جمعة، بعدما تعافى من إصابة العضلة الأمامية، وشارك في جزء من مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وحسب ما أكده الأوروجواياني فإنه سيمنح الراحة لبعض اللاعبين من بينهم ناصر ماهر.

ويخشى المدير الفني للأهلي الدفع بناصر ماهر أساسيًا في مباراة الغد، في ظل المجهود البدني الكبير الذي أجراه اللاعب خلال مواجهة الزمالك، التي شهدت هطول أمطار طوال أحداث المباراة بالإضافة إلى سوء حالة أرضية برج العرب، وخوفا من تعرضه للإصابة في مباراة الغد تحرمه من المشاركة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل قلة اللاعبين في مركز صانع الألعاب، بالإضافة إلى عدم قيد صالح في القائمة الإفريقية.

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