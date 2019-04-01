انت الان تتابع قرار جديد من مارتن لاسارتي تجاه صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

صالح جمعة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، الدفع بصالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء أساسيًا في مباراة الاتحاد السكندري المُقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، على استاد الجيش ببرج العرب، وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، فجر يوم الأربعاء المقبل، عقب مباراة الاتحاد السكندري، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 من أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وبدأ مارتن لاسارتي في الاعتماد على خدمات صالح جمعة، بعدما تعافى من إصابة العضلة الأمامية، وشارك في جزء من مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وحسب ما أكده الأوروجواياني فإنه سيمنح الراحة لبعض اللاعبين من بينهم ناصر ماهر. ويخشى المدير