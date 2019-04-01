انت الان تتابع صدمة جديدة.. لاعب الأهلي يغادر معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
الأهلي
غادر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في مدينة برج العرب بالأسكندرية بقرار من مارتن لاسارتي المدير الفني، للقلعة الحمراء والذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري. وشعر اللاعب بألام جديدة في الظهر وذلك بعد مباراة الزمالك، حيث عاودت آلام الظهر للاعب مرة أخرى ويعاني من إجهاد عام فقرر المدير الفني استبعاده من مباراة الاتحاد السكندري حفاظا عليه من اجل مباراة الفريق المرتقبة مع صن دوانز يوم 6 بجنوب افريقيا.
وتوجه اللاعب للقاهرة مباشرة من أجل تجهيز نفسه والاستعداد للسفر فجر الأربعاء ضمن بعثة الأهلي التي ستسافر علي متن طائرة خاصة لمواجهة صن دوانز. وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، فجر يوم الأربعاء المقبل، عقب مباراة الاتحاد السكندري، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام
وتوجه اللاعب للقاهرة مباشرة من أجل تجهيز نفسه والاستعداد للسفر فجر الأربعاء ضمن بعثة الأهلي التي ستسافر علي متن طائرة خاصة لمواجهة صن دوانز.
وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، فجر يوم الأربعاء المقبل، عقب مباراة الاتحاد السكندري، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 من أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء برصيد 52 نقطة في المركز الثاني بينما يحتل زعيم الثغر المركز التاسع برصيد 32 نقطة.
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